ЗАМАНА - Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»

Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»

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08 декабря, 2021. Среда 08:14
Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»

Издание Total Film опубликовало новое фото из картины «Мир Юрского периода: Господство». На нем можно увидеть героиню Клэр Диринг в исполнении Брайс Даллас Ховард.

Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»
Культура

Девушка находится по шею в болоте, куда она явно попала, когда убегала от смертоносного динозавра. На фоне заметны огромные конечности животного с пугающими когтями. Производством ленты занимается киностудия Universal Pictures. Режиссером «Мира Юрского периода» является Колин Треворроу. Фильм появится в кинотеатрах с 9 июня 2022 года.

 

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взяты из открытых источников
 

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