Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»

Издание Total Film опубликовало новое фото из картины «Мир Юрского периода: Господство». На нем можно увидеть героиню Клэр Диринг в исполнении Брайс Даллас Ховард.

Девушка находится по шею в болоте, куда она явно попала, когда убегала от смертоносного динозавра. На фоне заметны огромные конечности животного с пугающими когтями. Производством ленты занимается киностудия Universal Pictures. Режиссером «Мира Юрского периода» является Колин Треворроу. Фильм появится в кинотеатрах с 9 июня 2022 года.