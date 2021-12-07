Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»

Киностудия Sony Pictures объявила о планах снять третий фильм о Веноме, но пока проект пребывает лишь на стадии обсуждения. Об этом в рамках промокомпании «Человека-паука: Нет пути домой» сообщила продюсер Эми Паскаль.

«Сейчас мы находимся на стадии планирования, но прежде всего мы сейчас сосредоточены на том, чтобы заставить всех людей пойти в кино на „Человека-паука: Нет пути домой“», — заявила Паскаль. «Веном 2» показал хороший результат в прокате, учитывая всемирную эпидемию, собрав в общем уже 483,1 миллиона долларов.