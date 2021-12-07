ЗАМАНА - Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»

Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»

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07 декабря, 2021. Вторник 17:05
Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»

Киностудия Sony Pictures объявила о планах снять третий фильм о Веноме, но пока проект пребывает лишь на стадии обсуждения. Об этом в рамках промокомпании «Человека-паука: Нет пути домой» сообщила продюсер Эми Паскаль.

Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»
Культура

«Сейчас мы находимся на стадии планирования, но прежде всего мы сейчас сосредоточены на том, чтобы заставить всех людей пойти в кино на „Человека-паука: Нет пути домой“», — заявила Паскаль. «Веном 2» показал хороший результат в прокате, учитывая всемирную эпидемию, собрав в общем уже 483,1 миллиона долларов. 

 

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