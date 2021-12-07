«Сейчас мы находимся на стадии планирования, но прежде всего мы сейчас сосредоточены на том, чтобы заставить всех людей пойти в кино на „Человека-паука: Нет пути домой“», — заявила Паскаль. «Веном 2» показал хороший результат в прокате, учитывая всемирную эпидемию, собрав в общем уже 483,1 миллиона долларов.
Студия Sony подтвердила начало разработки фильма «Веном 3»
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 17:05
Киностудия Sony Pictures объявила о планах снять третий фильм о Веноме, но пока проект пребывает лишь на стадии обсуждения. Об этом в рамках промокомпании «Человека-паука: Нет пути домой» сообщила продюсер Эми Паскаль.
Последнее от Мадина
- В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара
- В Махачкале пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
- Премьер-министр РФ заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России
- Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»
- Школу, детсад и спорткомплекс откроют в селе Ахты в 2022 году