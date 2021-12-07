ЗАМАНА - Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»

Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»

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07 декабря, 2021. Вторник 15:25
Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»

Крупнейшие кинотеатры России отказались от проката новогодней картины «Елки-8», созданием которой занималась компания продюсера Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в киноиндустрии.

Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»
Культура

Как сообщают, речь идет об объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномаксе» и «Синема Стар». Все они не станут показать фильм в своих кинотеатрах, так как всего через 2 недели после выхода картину собираются показывать на стриминговой платформе ivi. Сети готовы взять «Елки-8» в прокат лишь при условии, что фильм станет доступен на ivi лишь через 6 недель после выхода.

 

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