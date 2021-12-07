Российские кинотеатры отказались от проката фильма «Ёлки-8»

Как сообщают, речь идет об объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномаксе» и «Синема Стар». Все они не станут показать фильм в своих кинотеатрах, так как всего через 2 недели после выхода картину собираются показывать на стриминговой платформе ivi. Сети готовы взять «Елки-8» в прокат лишь при условии, что фильм станет доступен на ivi лишь через 6 недель после выхода.