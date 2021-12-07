ЗАМАНА - В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества

В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества

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07 декабря, 2021. Вторник 13:26
В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества

9 декабря уже много лет отмечается День Героев Отечества. В Дагестане статус Героя РФ получили 37 человек. Таким количеством Героев не может похвастаться ни один другой субъект страны. 

В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества
Культура

Праздничные мероприятия пройдут в культурных и общеобразовательных учебных заведениях, в библиотеках и музеях республики: рассказы и выставки о Героях Советского Союза, живущих в Дагестане в разное время. Подробнее можно прочитать на сайте.

 

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