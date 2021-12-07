В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества

9 декабря уже много лет отмечается День Героев Отечества. В Дагестане статус Героя РФ получили 37 человек. Таким количеством Героев не может похвастаться ни один другой субъект страны.