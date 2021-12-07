Праздничные мероприятия пройдут в культурных и общеобразовательных учебных заведениях, в библиотеках и музеях республики: рассказы и выставки о Героях Советского Союза, живущих в Дагестане в разное время. Подробнее можно прочитать на сайте.
В Дагестане пройдут мероприятия в рамках Дня Героев Отечества
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 13:26
9 декабря уже много лет отмечается День Героев Отечества. В Дагестане статус Героя РФ получили 37 человек. Таким количеством Героев не может похвастаться ни один другой субъект страны.
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