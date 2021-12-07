ЗАМАНА - WB показала финальный трейлер «Матрицы: Воскрешение»

WB показала финальный трейлер «Матрицы: Воскрешение»

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07 декабря, 2021. Вторник 08:06
WB показала финальный трейлер «Матрицы: Воскрешение»

Корпорация Warner Bros. показала финальный трейлер картины «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски. Основных персонажей в фильме сыграли актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Новая часть легендарной франшизы будет повествовать об отношениях Нео и Тринити. Персонажи вернутся в Матрицу и забудут события, произошедшие в прошлых фильмах. Премьера «Матрицы: Воскрешение» пройдет 16 декабря. В картине также сыграли Яхья Абдул-Матин II, Кристина Риччи, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф и другие известные актеры.

 

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