WB показала финальный трейлер «Матрицы: Воскрешение»

Новая часть легендарной франшизы будет повествовать об отношениях Нео и Тринити. Персонажи вернутся в Матрицу и забудут события, произошедшие в прошлых фильмах. Премьера «Матрицы: Воскрешение» пройдет 16 декабря. В картине также сыграли Яхья Абдул-Матин II, Кристина Риччи, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф и другие известные актеры.