В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» участвуют следующие картины: «Плохие дороги» режиссера из Украины Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» режиссера Елкина Туйчиева из Узбекистана, «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Кыргызстана и казахстанская лента режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». В общем для участия в "Оскаре" заявки отправили 93 страны.
Российская картина «Разжимая кулаки» официально участвует в «Оскаре»
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 02:36
Российская лента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально участвует в легендарной церемонии награждения «Оскар», сообщают организаторы, их слова приводит РИА Новости.
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