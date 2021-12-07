ЗАМАНА - Российская картина «Разжимая кулаки» официально участвует в «Оскаре»

Российская картина «Разжимая кулаки» официально участвует в «Оскаре»

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07 декабря, 2021. Вторник 02:36
Российская картина «Разжимая кулаки» официально участвует в «Оскаре»

Российская лента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально участвует в легендарной церемонии награждения «Оскар», сообщают организаторы, их слова приводит РИА Новости.

Российская картина «Разжимая кулаки» официально участвует в «Оскаре»
Культура

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» участвуют следующие картины: «Плохие дороги» режиссера из Украины Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» режиссера Елкина Туйчиева из Узбекистана, «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Кыргызстана и казахстанская лента режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». В общем для участия в "Оскаре" заявки отправили 93 страны. 

 

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