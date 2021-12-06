ЗАМАНА - Появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

Появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

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06 декабря, 2021. Понедельник 15:38
Появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

В интернете опубликовали трейлер специального эпизода «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», в котором появятся актеры легендарной франшизы.

В видео письма из Хогвартса получают актеры Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли). В трейлере также отмечается, что в серии участвуют актеры, сыгравшие главных героев: Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер). Появятся и Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Рэйф Файнс (Волдеморт), Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Том Фелтон (Драко Малфой), Эванна Линч (Луна Лавгуд) и многие другие. Спецэпизод посвящен теме 20-летия выхода в прокат первой части франшизы — «Гарри Поттер и философский камень». Серия «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» станет доступна на HBO Max 1 января следующего года.

 

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