Появился трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Опубликован трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Его можно посмотреть на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Анимационная картина выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть в октябре следующего года.

В мультфильме принимали участие Шэмейк Мур, Хейли Стейнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон и другие актеры. «Майлз и Гвен должны будут объединить силы с новой командой Пауков, дабы сразиться со злодеем более могущественным, чем когда‑либо», — сообщается в аннотации к фильму. Продюсерами являются Фил Лорд и Крис Миллер.