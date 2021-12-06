ЗАМАНА - Появился трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Появился трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

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06 декабря, 2021. Понедельник 09:51
Появился трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Опубликован трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Его можно посмотреть на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Анимационная картина выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть в октябре следующего года.

В мультфильме принимали участие Шэмейк Мур, Хейли Стейнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон и другие актеры. «Майлз и Гвен должны будут объединить силы с новой командой Пауков, дабы сразиться со злодеем более могущественным, чем когда‑либо», — сообщается в аннотации к фильму. Продюсерами являются Фил Лорд и Крис Миллер.

 

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