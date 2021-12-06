В мультфильме принимали участие Шэмейк Мур, Хейли Стейнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон и другие актеры. «Майлз и Гвен должны будут объединить силы с новой командой Пауков, дабы сразиться со злодеем более могущественным, чем когда‑либо», — сообщается в аннотации к фильму. Продюсерами являются Фил Лорд и Крис Миллер.
Появился трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 09:51
Опубликован трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Его можно посмотреть на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Анимационная картина выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть в октябре следующего года.
Последнее от Мадина
- Владимир Путин посетит Индию
- В Аварском театре чествовали народную поэтессу Дагестана Залму Батырову
- Фильм «Дом Gucci» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- В Дербенте на благоустройство парка собираются потратить 171 миллион рублей
- Сергей Меликов 3 декабря провел заседание Совета при Главе РД по делам инвалидов