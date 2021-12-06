В Аварском театре чествовали народную поэтессу Дагестана Залму Батырову

Открыла церемонию сама виновница праздника, которая рассказала гостям о своем творческом и жизненном пути. Поздравить поэтессу с важной датой пришли многие любители ее творчества, среди них: сотрудники Минкультуры региона, Союза писателей, семья и близкие Залму Батыровой. На официальной части праздника от лица Минкультуры и премьер-министра Дагестана с поздравительным адресом выступил заместитель главы министерства культуры Мурад Гаджиев, также поэтессу поздравил от лица всех сотрудников Аварского театра его руководитель Магомед Алиев.