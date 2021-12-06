Сообщают, что сборы ленты составили 210 миллионов рублей.
На 2 месте находится картина «Охотники за привидениями: Наследники», собравшая 177,8 миллиона рублей.
А на 3 же месте пребывает мультфильм «Энканто» со сборами 99,2 млн рублей.
Сообщают, что сборы ленты составили 210 миллионов рублей.
На 2 месте находится картина «Охотники за привидениями: Наследники», собравшая 177,8 миллиона рублей.
А на 3 же месте пребывает мультфильм «Энканто» со сборами 99,2 млн рублей.
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