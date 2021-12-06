ЗАМАНА - Фильм «Дом Gucci» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Дом Gucci» возглавил российский кинопрокат в уикенд

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06 декабря, 2021. Понедельник 08:10
Фильм «Дом Gucci» возглавил российский кинопрокат в уикенд
Новая картина «Дом Gucci» возглавила прокат в России и СНГ за прошедший уикенд, информирует сайт kinobusiness.com.
Фильм «Дом Gucci» возглавил российский кинопрокат в уикенд
Культура

Сообщают, что сборы ленты составили 210 миллионов рублей.

На 2 месте находится картина «Охотники за привидениями: Наследники», собравшая 177,8 миллиона рублей.

А на 3 же месте пребывает мультфильм «Энканто» со сборами 99,2 млн рублей.

 

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взяты из открытых источников
 

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