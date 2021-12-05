Награждение прошло в здании дипломатического правительства Палестины в Москве.
Орден, врученный от имени президента Палестины Махмуда Аббаса, присужден Ахмедову за поэтические заслуги и неравнодушие к теме Палестины.
Председатель Правления Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов удостоен палестинского ордена культуры, науки и искусств высшей степени.
Награждение прошло в здании дипломатического правительства Палестины в Москве.
Орден, врученный от имени президента Палестины Махмуда Аббаса, присужден Ахмедову за поэтические заслуги и неравнодушие к теме Палестины.
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