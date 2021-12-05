ЗАМАНА - Дагестанский поэт удостоен высшей награды Палестины

Дагестанский поэт удостоен высшей награды Палестины

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05 декабря, 2021. Воскресенье 14:30
Дагестанский поэт удостоен высшей награды Палестины

Председатель Правления Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов удостоен палестинского ордена культуры, науки и искусств высшей степени.

Дагестанский поэт удостоен высшей награды Палестины
Культура

 Награждение прошло в здании дипломатического правительства Палестины в Москве.

Орден, врученный от имени президента Палестины Махмуда Аббаса, присужден Ахмедову за поэтические заслуги и неравнодушие к теме Палестины.

 

 

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