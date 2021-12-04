ЗАМАНА - Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах

Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах

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04 декабря, 2021. Суббота 01:56
Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах

Документальная картина о работе исследователей на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Дубне, где создается новый ускорительный комплекс, собираются снять на Киностудии имени Горького. Об этом вчера, 4 декабря, журналистам сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.

Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах
Культура

Как она рассказала, фильм будет и документальным, и научно-популярным. Они также собираются снять документальную картину «Раиса»: о жене первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой.

 

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