Как она рассказала, фильм будет и документальным, и научно-популярным. Они также собираются снять документальную картину «Раиса»: о жене первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой.
Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах
- Автор Мадина
- 04 декабря, 2021. Суббота 01:56
Документальная картина о работе исследователей на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Дубне, где создается новый ускорительный комплекс, собираются снять на Киностудии имени Горького. Об этом вчера, 4 декабря, журналистам сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.
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