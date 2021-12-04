Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых на коллайдерах

Документальная картина о работе исследователей на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Дубне, где создается новый ускорительный комплекс, собираются снять на Киностудии имени Горького. Об этом вчера, 4 декабря, журналистам сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.