Фанаты погибшего музыканта, а также многие знаменитости активно обсуждают возможных кандидатов на место наставника в программе «Голос». Пока руководство «Первого канала» принимает такое тяжелое решение, они предлагают свои кандидатуры, среди которых оказался и сын Градского Даниил, профессионально занимающийся музыкой. По словам фанатов шоу, такая замена будет весьма символичным жестом, а сам наследник Градского при этом является талантливым человеком.
Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 10:52
Сын музыканта Александра Градского может занять место отца в передаче «Голос». Его кандидатуру активно предлагают фанаты шоу, информирует сайт News.ru.
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