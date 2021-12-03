Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына

Фанаты погибшего музыканта, а также многие знаменитости активно обсуждают возможных кандидатов на место наставника в программе «Голос». Пока руководство «Первого канала» принимает такое тяжелое решение, они предлагают свои кандидатуры, среди которых оказался и сын Градского Даниил, профессионально занимающийся музыкой. По словам фанатов шоу, такая замена будет весьма символичным жестом, а сам наследник Градского при этом является талантливым человеком.