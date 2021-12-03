ЗАМАНА - Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына

Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына

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03 декабря, 2021. Пятница 10:52
Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына

Сын музыканта Александра Градского может занять место отца в передаче «Голос». Его кандидатуру активно предлагают фанаты шоу, информирует сайт News.ru.

Поклонники Градского хотят видеть в жюри шоу «Голос» его сына
Культура

Фанаты погибшего музыканта, а также многие знаменитости активно обсуждают возможных кандидатов на место наставника в программе «Голос». Пока руководство «Первого канала» принимает такое тяжелое решение, они предлагают свои кандидатуры, среди которых оказался и сын Градского Даниил, профессионально занимающийся музыкой. По словам фанатов шоу, такая замена будет весьма символичным жестом, а сам наследник Градского при этом является талантливым человеком.

 

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