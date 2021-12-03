Как сообщают авторы ленты, основной темой картины станут отношения между Нео и Тринити, а также тема технологий, которые ограничивают личность человека. Главные роли снова сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Фильм «Матрица: Воскрешение» появится в кинотеатрах 22 декабря.
Появился новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 08:06
Официальный аккаунт картины «Матрица: Воскрешение» в Twitter показал новый трейлер. В нем можно увидеть разные пасхалки к прошлым частям серии.
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