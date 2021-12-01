Лезгинскую студию откроют в Театральном институте им. Б. Щукина

Театральный институт имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в следующем году собирается запустить студию для артистов лезгинского театра, информирует пресс-служба Министерства культуры Республики Дагестан.

Как сообщает ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, университет выпустил много артистов из Дагестана, среди которых были и аварцы, и кумыки, и лакцы. На учебу в один из главнейших театральных вузов России собираются принять 10 человек от 17 лет. Обучение будет идти по специальности «Актерское искусство». Это позволит подготовить высококвалифицированных современных артистов для пополнения кадров национального театра.