ЗАМАНА - К юбилею Расула Гамзатова в Дагестане планируют реконструировать ряд социальных объектов

К юбилею Расула Гамзатова в Дагестане планируют реконструировать ряд социальных объектов

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30 ноября, 2021. Вторник 13:19
К юбилею Расула Гамзатова в Дагестане планируют реконструировать ряд социальных объектов
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 29 ноября, провел собрание, посвященное подготовке празднования 100-летнего юбилея знаменитого поэта Расула Гамзатова.
К юбилею Расула Гамзатова в Дагестане планируют реконструировать ряд социальных объектов
Культура

Подготовка юбилея состоит из создания плана разных культурных и образовательных мероприятий, а также плана работ по ремонту социально важных и других объектов, что тоже будет приурочено к дате. 

В данный момент министерствами и ведомствами подготовлены идеи для включения в общий план, который будет отправлен в федеральный центр для рассмотрения возможности выделения на него бюджета. 

Главные мероприятия пройдут в родном для поэта Хунзахском районе, а также в городе Махачкала. 

Юбилей Гамзатова отметят и в ряде субъектов России, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону.

 

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