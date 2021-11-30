Подготовка юбилея состоит из создания плана разных культурных и образовательных мероприятий, а также плана работ по ремонту социально важных и других объектов, что тоже будет приурочено к дате.

В данный момент министерствами и ведомствами подготовлены идеи для включения в общий план, который будет отправлен в федеральный центр для рассмотрения возможности выделения на него бюджета.

Главные мероприятия пройдут в родном для поэта Хунзахском районе, а также в городе Махачкала.

Юбилей Гамзатова отметят и в ряде субъектов России, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону.