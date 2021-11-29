Научно-фантастический сериал повествует о группе астронавтов, которые прилетают на заброшенную лабораторию Луны. Они ищут результаты исследований, которые могут помочь спасти Землю. Но, постепенно узнавая информацию об аварии, случившейся в лаборатории, персонажи понимают, что им угрожает серьезная опасность.
Netflix показал трейлер южнокорейского сериала «Море спокойствия»
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 17:00
Стриминговая площадка Netflix показала трейлер южнокорейского шоу «Море спокойствия». Премьера проекта пройдет 24 декабря.
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