Пресс-служба муниципалитета информирует, что открывая концерт, глава Центра культуры села Маджалис Габибулла Мирзаев поздравил и пожелал все самое лучшее матерям Кайтагского района. На мероприятии артисты Центра культуры продемонстрировали яркую концертную программу: пели песни на русском и национальных языках, показали танцы народов республики, а дети прочитали добрые стихи, посвященные любимым матерям.
В Кайтагском районе в День матери провели праздничный онлайн-концерт
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 10:57
В Кайтагском районе в День матери прошел праздничный онлайн-концерт, приуроченный данному празднику и организованный отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма районного руководства.
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