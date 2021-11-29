В Кайтагском районе в День матери провели праздничный онлайн-концерт

Автор Мадина

В Кайтагском районе в День матери прошел праздничный онлайн-концерт, приуроченный данному празднику и организованный отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма районного руководства.