Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»

Автор Мадина

С 1 сентября учреждения культуры Республики Дагестан продали более 20 тысяч билетов по Всероссийской программе «Пушкинская карта», информирует пресс-служба Минкультуры субъекта.