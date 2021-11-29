Самое большое число билетов было приобретено для экскурсии в Дербентский историко-архитектурный и археологический музей заповедник: более 4000 билетов.
Стоит заметить, что «Пушкинская карта» в республике работает уже в 16 учреждениях культуры.
С 1 сентября учреждения культуры Республики Дагестан продали более 20 тысяч билетов по Всероссийской программе «Пушкинская карта», информирует пресс-служба Минкультуры субъекта.
Самое большое число билетов было приобретено для экскурсии в Дербентский историко-архитектурный и археологический музей заповедник: более 4000 билетов.
Стоит заметить, что «Пушкинская карта» в республике работает уже в 16 учреждениях культуры.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..