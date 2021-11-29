ЗАМАНА - Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»

Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»

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29 ноября, 2021. Понедельник 09:45
Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»

С 1 сентября учреждения культуры Республики Дагестан продали более 20 тысяч билетов по Всероссийской программе «Пушкинская карта», информирует пресс-служба Минкультуры субъекта.

Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»
Культура

Самое большое число билетов было приобретено для экскурсии в Дербентский историко-архитектурный и археологический музей заповедник: более 4000 билетов.

Стоит заметить, что «Пушкинская карта» в республике работает уже в 16 учреждениях культуры. 

 

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