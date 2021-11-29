В школах Новолакского района ко Дню матери прошли праздничные мероприятия

В рамках празднования Дня матери в Новолакском районе прошли классные и внеклассные мероприятия с приглашением мам и бабушек. Ребята участвовали в музыкальных конкурсах и читали стихи.

Также дети подготовили видеопоздравления на родном языке, сделали большие коллажи, поучаствовали в акциях и челленджах. День матери – это теплый и сердечный праздник, который посвящен самому дорогому и близкому человеку на свете.