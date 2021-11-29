Также дети подготовили видеопоздравления на родном языке, сделали большие коллажи, поучаствовали в акциях и челленджах. День матери – это теплый и сердечный праздник, который посвящен самому дорогому и близкому человеку на свете.
В школах Новолакского района ко Дню матери прошли праздничные мероприятия
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 08:04
В рамках празднования Дня матери в Новолакском районе прошли классные и внеклассные мероприятия с приглашением мам и бабушек. Ребята участвовали в музыкальных конкурсах и читали стихи.
Последнее от Мадина
- В Дагестане прошел VI Республиканский фестиваль русской народной и дагестанской сказки
- В Дербенте появится первый спорткомплекс открытого типа
- Мэр Кизляра Александр Шувалов: «Снижение заболеваемости коронавирусом не дает повода расслабляться»
- В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест
- Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Днём матери