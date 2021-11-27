ЗАМАНА - Netflix создаст серию кинопроектов по мотивам «Могучих рейнджеров»

Netflix создаст серию кинопроектов по мотивам «Могучих рейнджеров»

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27 ноября, 2021. Суббота 02:59
Netflix создаст серию кинопроектов по мотивам «Могучих рейнджеров»

Стриминговая площадка Netflix рассказала о создании новой кинофраншизы по мотивам шоу «Могучие рейнджеры». Производством фильмов и шоу займется киностудия Entertainment One.

Netflix создаст серию кинопроектов по мотивам «Могучих рейнджеров»
Культура

Шоураннером франшизы станет автор шоу «Мне это не нравится» Джонатан Энтвистл. Режиссером первого проекта станет автор сценария фильма «Вечные» Патрик Берли. В первом проекте герои будут путешествовать во времени. Подробности сюжета пока не раскрыты.

 

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