Шоураннером франшизы станет автор шоу «Мне это не нравится» Джонатан Энтвистл. Режиссером первого проекта станет автор сценария фильма «Вечные» Патрик Берли. В первом проекте герои будут путешествовать во времени. Подробности сюжета пока не раскрыты.
Netflix создаст серию кинопроектов по мотивам «Могучих рейнджеров»
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2021. Суббота 02:59
Стриминговая площадка Netflix рассказала о создании новой кинофраншизы по мотивам шоу «Могучие рейнджеры». Производством фильмов и шоу займется киностудия Entertainment One.
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