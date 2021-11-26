Ролик об этом он опубликовал на YouTube. Блогер, как и в шоу, пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, аналогичные тем, что предлагались персонажам сериала, и сразиться за деньги в размере 456 тысяч долларов. «Игры», которые провел Дональдсон, были абсолютно безопасны — например, в последнем испытании необходимо было бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда та прервется. Видео набрало почти 50 млн просмотров и больше 5 млн лайков за несколько часов. По сведениям The National News, Дональдсон потратил на игру 3,5 млн долларов: 2 ушло на декорации и их монтаж, а 1,5 — на подарки.
«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 10:57
В Южной Корее популярный ютубер MrBeast по имени Джеймс Дональдсон провел альтернативную версию сериала Netflix «Игра в кальмара» без смертей и насилия.
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