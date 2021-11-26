«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

Ролик об этом он опубликовал на YouTube. Блогер, как и в шоу, пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, аналогичные тем, что предлагались персонажам сериала, и сразиться за деньги в размере 456 тысяч долларов. «Игры», которые провел Дональдсон, были абсолютно безопасны — например, в последнем испытании необходимо было бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда та прервется. Видео набрало почти 50 млн просмотров и больше 5 млн лайков за несколько часов. По сведениям The National News, Дональдсон потратил на игру 3,5 млн долларов: 2 ушло на декорации и их монтаж, а 1,5 — на подарки.