ЗАМАНА - «Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

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26 ноября, 2021. Пятница 10:57
«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

В Южной Корее популярный ютубер MrBeast по имени Джеймс Дональдсон провел альтернативную версию сериала Netflix «Игра в кальмара» без смертей и насилия.

«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее
Культура

Ролик об этом он опубликовал на YouTube. Блогер, как и в шоу, пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, аналогичные тем, что предлагались персонажам сериала, и сразиться за деньги в размере 456 тысяч долларов. «Игры», которые провел Дональдсон, были абсолютно безопасны — например, в последнем испытании необходимо было бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда та прервется. Видео набрало почти 50 млн просмотров и больше 5 млн лайков за несколько часов. По сведениям The National News, Дональдсон потратил на игру 3,5 млн долларов: 2 ушло на декорации и их монтаж, а 1,5 — на подарки.

 

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