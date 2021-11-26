В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева

Поздравить профессора пришли: сотрудники Министерства физической культуры и спорта региона, Минобразования республики, специалисты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы, а также председатель Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира Курамагомед Курамагомедов. В свою очередь, они вручили Благодарности Камилю Мунчаеву за долгий труд, личный вклад в развитие физической культуры региона и в связи с 90-летним юбилеем. Далее для всех пришедших был проведен концерт.