ЗАМАНА - В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева

В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева

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26 ноября, 2021. Пятница 09:22
В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева

В спортивном зале ДГПУ прошло празднование 90-летия профессора кафедры спортивных дисциплин и единоборств, первого мастера спорта по спортивной гимнастике, заслуженного сотрудника физической культуры России Камиля Магомедовича Мунчаева, информирует РИА "Дагестан".

В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева
Культура

Поздравить профессора пришли: сотрудники Министерства физической культуры и спорта региона, Минобразования республики, специалисты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы, а также председатель Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира Курамагомед Курамагомедов. В свою очередь, они вручили Благодарности Камилю Мунчаеву за долгий труд, личный вклад в развитие физической культуры региона и в связи с 90-летним юбилеем. Далее для всех пришедших был проведен концерт.

 

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