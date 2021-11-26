Поздравить профессора пришли: сотрудники Министерства физической культуры и спорта региона, Минобразования республики, специалисты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы, а также председатель Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира Курамагомед Курамагомедов. В свою очередь, они вручили Благодарности Камилю Мунчаеву за долгий труд, личный вклад в развитие физической культуры региона и в связи с 90-летним юбилеем. Далее для всех пришедших был проведен концерт.
В ДГПУ отметили 90-летие профессора Камиля Мунчаева
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 09:22
В спортивном зале ДГПУ прошло празднование 90-летия профессора кафедры спортивных дисциплин и единоборств, первого мастера спорта по спортивной гимнастике, заслуженного сотрудника физической культуры России Камиля Магомедовича Мунчаева, информирует РИА "Дагестан".
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