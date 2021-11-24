ЗАМАНА - В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки

В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки

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24 ноября, 2021. Среда 09:18
В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки

По предложению главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой в народных творческих группах Дагестана будут проводиться постановки новых самобытных танцев народов республики.

В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки
Культура

Накануне прошла премьера табасаранского танца в исполнении фольклорно-хореографического Хасавюртовского ансамбля «Эхо гор» на сцене Республиканского дома народного творчества. Премьера постановки заслуженного артиста Дагестана балетмейстера Даудбека Гасанова с успехом прошла и получила множество положительных комментариев.

 

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