Накануне прошла премьера табасаранского танца в исполнении фольклорно-хореографического Хасавюртовского ансамбля «Эхо гор» на сцене Республиканского дома народного творчества. Премьера постановки заслуженного артиста Дагестана балетмейстера Даудбека Гасанова с успехом прошла и получила множество положительных комментариев.
В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 09:18
По предложению главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой в народных творческих группах Дагестана будут проводиться постановки новых самобытных танцев народов республики.
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