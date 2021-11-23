ЗАМАНА - В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев

В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев

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23 ноября, 2021. Вторник 08:16
В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев

24 — 26 ноября на базе Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова пройдет 5 республиканский этнический фестиваль студентов-иностранцев.

В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев
Культура

Пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана заявляет, что мероприятие состоится с целью сохранения и развития культуры, традиций и этнической самобытности студентов-иностранцев, которые получают образование в университетах региона. В программе фестиваля запланированы этнокультурные подвории, фотовыставки, показывающие работу вузов региона с иностранцами, а также творческий конкурс видеороликов «Дагестан глазами иностранца», который приурочен к 100-летию со дня формирования ДАССР. 

 

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