Пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана заявляет, что мероприятие состоится с целью сохранения и развития культуры, традиций и этнической самобытности студентов-иностранцев, которые получают образование в университетах региона. В программе фестиваля запланированы этнокультурные подвории, фотовыставки, показывающие работу вузов региона с иностранцами, а также творческий конкурс видеороликов «Дагестан глазами иностранца», который приурочен к 100-летию со дня формирования ДАССР.
В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 08:16
24 — 26 ноября на базе Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова пройдет 5 республиканский этнический фестиваль студентов-иностранцев.
Последнее от Мадина
- Глава Дагестана Сергей Меликов провел собрание на актуальные темы
- Глава Дагестана Сергей Меликов провел собрание на актуальные темы
- Школьники Дагестана приглашаются к участию в чемпионате по робототехнике
- Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»
- Госсекретарем Дагестана назначен Магомед-Султан Магомедов