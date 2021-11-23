В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев

Пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана заявляет, что мероприятие состоится с целью сохранения и развития культуры, традиций и этнической самобытности студентов-иностранцев, которые получают образование в университетах региона. В программе фестиваля запланированы этнокультурные подвории, фотовыставки, показывающие работу вузов региона с иностранцами, а также творческий конкурс видеороликов «Дагестан глазами иностранца», который приурочен к 100-летию со дня формирования ДАССР.