ЗАМАНА - Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»

Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»

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23 ноября, 2021. Вторник 02:22
Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»

Российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко может попасть в шорт-лист легендарной премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Список фильмов составили кинокритики сайта IndieWire.

Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»
Культура

Сообщают, что фильм «Разжимая кулаки» показал хорошие результаты на международных кинофестивалях. «Картина окажет воздействие на каждого, кто решит его посмотреть», — заявляют кинокритики.

 

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