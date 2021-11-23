Сообщают, что фильм «Разжимая кулаки» показал хорошие результаты на международных кинофестивалях. «Картина окажет воздействие на каждого, кто решит его посмотреть», — заявляют кинокритики.
Снятый в Северной Осетии фильм назвали претендентом на «Оскар»
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 02:22
Российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко может попасть в шорт-лист легендарной премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Список фильмов составили кинокритики сайта IndieWire.
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