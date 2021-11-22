Подробностей сюжета пока не раскрывают. Также нет информации о том, кто выступает в качестве сценариста.
Кроме того, Скотт рассказал, что на таком же этапе пребывает сериал по вселенной «Чужой».
Ридли Скотт рассказал, что сериал по вселенной «Бегущего по лезвию» пребывает на стадии разработки. Легендарный режиссер сообщил, что сценарий пилотной серии уже написан, а всего выйдет 10 эпизодов.
Подробностей сюжета пока не раскрывают. Также нет информации о том, кто выступает в качестве сценариста.
Кроме того, Скотт рассказал, что на таком же этапе пребывает сериал по вселенной «Чужой».
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