ЗАМАНА - Ридли Скотт анонсировал сериал по фильму «Бегущий по лезвию»

Ридли Скотт анонсировал сериал по фильму «Бегущий по лезвию»

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22 ноября, 2021. Понедельник 14:18
Ридли Скотт анонсировал сериал по фильму «Бегущий по лезвию»

Ридли Скотт рассказал, что сериал по вселенной «Бегущего по лезвию» пребывает на стадии разработки. Легендарный режиссер сообщил, что сценарий пилотной серии уже написан, а всего выйдет 10 эпизодов. 

Ридли Скотт анонсировал сериал по фильму «Бегущий по лезвию»
Культура

Подробностей сюжета пока не раскрывают. Также нет информации о том, кто выступает в качестве сценариста. 

Кроме того, Скотт рассказал, что на таком же этапе пребывает сериал по вселенной  «Чужой».

 

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