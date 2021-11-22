Кроме основных персонажей — Волка и Зайца, в трейлере также можно увидеть новых герой мультсериала — Косуля Уля, Ежик Шу и Барсук Тим. Новый сезон называется «Каникулы», герои на кадрах ролика находятся на пляже и в парке аттракционов.
Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 09:48
«Союзмультфильм» представил на YouTube первый трейлер перезапуска мультсериала «Ну погоди!».
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