Выставка «Там, где-нибудь» показывает автора как разностороннего художника, увлеченного живописью, графикой, а также созданием сюрреалистичных арт-объектов. На мероприятии можно посмотреть и ранние, и новые работы Натальи Савельевой.
В Махачкале открылась выставка «Там, где-нибудь»
- Автор Мадина
- 20 ноября, 2021. Суббота 02:14
Персональная выставка художника-живописца Натальи Савельевой прошла в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, информирует РИА "Дагестан".
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