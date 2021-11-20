ЗАМАНА - В Махачкале открылась выставка «Там, где-нибудь»

В Махачкале открылась выставка «Там, где-нибудь»

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20 ноября, 2021. Суббота 02:14
В Махачкале открылась выставка «Там, где-нибудь»

Персональная выставка художника-живописца Натальи Савельевой прошла в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, информирует РИА "Дагестан".

В Махачкале открылась выставка «Там, где-нибудь»
Культура

Выставка «Там, где-нибудь» показывает автора как разностороннего художника, увлеченного живописью, графикой, а также созданием сюрреалистичных арт-объектов. На мероприятии можно посмотреть и ранние, и новые работы Натальи Савельевой.

 

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