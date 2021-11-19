Рассказать о жизни своего известного деда приехал и внук Алимпаши Салаватова.
На памятном мероприятии прошла музыкально-поэтическая постановка, а в фойе театра каждый мог увидеть выставку, связанную с творчеством поэта.
Рассказать о жизни своего известного деда приехал и внук Алимпаши Салаватова.
На памятном мероприятии прошла музыкально-поэтическая постановка, а в фойе театра каждый мог увидеть выставку, связанную с творчеством поэта.
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