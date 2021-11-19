В Махачкале состоялся памятный вечер к 120-летию поэта Алим-Паши Салаватова

В Махачкале прошел памятный вечер к 120-летию поэта Алим-Паши Салаватова, пишет "Дагправда".

Рассказать о жизни своего известного деда приехал и внук Алимпаши Салаватова.

На памятном мероприятии прошла музыкально-поэтическая постановка, а в фойе театра каждый мог увидеть выставку, связанную с творчеством поэта.