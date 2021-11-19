Фильм собрал больше российской комедии «Последний багатырь: Корень зла» на 264 000 рублей. На вторую часть кинокомикса пришли в кинотеатры 6,66 млн человек. Премьера блокбастера «Веном 2» прошла 30 сентября.
«Веном 2» стал самым кассовым фильмом в российском прокате за 2021 год
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 09:04
Картина Энди Серкиса «Веном 2» возглавила рейтинг российского проката 2021 года по кассовым сборам. По сведениям Единой автоматизированной информационной системы, лента собрала в прокате более 2 млрд рублей.
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