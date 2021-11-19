«Веном 2» стал самым кассовым фильмом в российском прокате за 2021 год

Автор Мадина

Картина Энди Серкиса «Веном 2» возглавила рейтинг российского проката 2021 года по кассовым сборам. По сведениям Единой автоматизированной информационной системы, лента собрала в прокате более 2 млрд рублей.