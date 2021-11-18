Картина уже была продемонстрирована в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, но награды взять не удалось. «Французский вестник» повествует о журналистах газеты, которая выпускалась в вымышленном французском городке в середине прошлого века. В своих статьях они собирают необычные истории, отражающие главные события планеты.
Стартовал прокат нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник»
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 14:28
В кинотеатрах России начался показ новой картины популярного режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник». Основные роли в ленте сыграли Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд и другие голливудские актеры.
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