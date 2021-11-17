Задача конкурсантов - снять и загрузить авторский мини-фильм в TikTok. Кроме того, в рамках конкурса запланирована серия прямых эфиров с популярными представителями киноискусства и известными креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современного кино.
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 11:10
Популярная социальная сеть TikTok и режиссер Тимуром Бекмамбетов объявили о конкурсе #TikTokКиноакадемия2021, целью которого является съемка мини-фильма, рассказали во внешней пресс-службе TikTok.
Победители получат возможность стать участником креативной команды киностудии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт со стриминговой платформой Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте, сообщают источники.
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