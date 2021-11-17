ЗАМАНА - TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс

TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс

Автор
17 ноября, 2021. Среда 11:10
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс
Популярная социальная сеть TikTok и режиссер Тимуром Бекмамбетов объявили о конкурсе #TikTokКиноакадемия2021, целью которого является съемка мини-фильма, рассказали во внешней пресс-службе TikTok.
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс
Культура

Задача конкурсантов - снять и загрузить авторский мини-фильм в TikTok. Кроме того, в рамках конкурса запланирована серия прямых эфиров с популярными представителями киноискусства и известными креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современного кино.

Победители получат возможность стать участником креативной команды киностудии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт со стриминговой платформой Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте, сообщают источники.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top