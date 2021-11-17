TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс

Популярная социальная сеть TikTok и режиссер Тимуром Бекмамбетов объявили о конкурсе #TikTokКиноакадемия2021, целью которого является съемка мини-фильма, рассказали во внешней пресс-службе TikTok.

Задача конкурсантов - снять и загрузить авторский мини-фильм в TikTok. Кроме того, в рамках конкурса запланирована серия прямых эфиров с популярными представителями киноискусства и известными креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современного кино.