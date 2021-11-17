Лента повествует о двух астрономах, которые понимают, что к планете приближается метеорит: через 6 месяцев он столкнется с Землей и уничтожит всю природу. Персонажи отправляются в тур, дабы встретиться с прессой и предупредить людей о возможной угрозе. Премьера пройдет на Netflix 24 декабря.
Вышел трейлер картины «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 09:31
В интернете опубликовали трейлер картины Адама Маккея «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.
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