Вышел трейлер картины «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

Лента повествует о двух астрономах, которые понимают, что к планете приближается метеорит: через 6 месяцев он столкнется с Землей и уничтожит всю природу. Персонажи отправляются в тур, дабы встретиться с прессой и предупредить людей о возможной угрозе. Премьера пройдет на Netflix 24 декабря.