ЗАМАНА - Marvel выпустила второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Marvel выпустила второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

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17 ноября, 2021. Среда 08:04
Marvel выпустила второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Кинокомпания Marvel показала новый трейлер к картине «Человек-паук: Нет пути домой» на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU.

В ролике можно увидеть, что в ленте будут присутствовать как отсылки к предыдущим картинам с участием американских актеров Тоби Макгуайра и Эндрю Гарфилда, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук». «Человек-паук: Нет пути домой» появится в российских кинотеатрах 15 декабря текущего года. 

 

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