В ролике можно увидеть, что в ленте будут присутствовать как отсылки к предыдущим картинам с участием американских актеров Тоби Макгуайра и Эндрю Гарфилда, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук».
«Человек-паук: Нет пути домой» появится в российских кинотеатрах 15 декабря текущего года.
Marvel выпустила второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 08:04
Кинокомпания Marvel показала новый трейлер к картине «Человек-паук: Нет пути домой» на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU.
В ролике можно увидеть, что в ленте будут присутствовать как отсылки к предыдущим картинам с участием американских актеров Тоби Макгуайра и Эндрю Гарфилда, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук».
«Человек-паук: Нет пути домой» появится в российских кинотеатрах 15 декабря текущего года.
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