Marvel выпустила второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

В ролике можно увидеть, что в ленте будут присутствовать как отсылки к предыдущим картинам с участием американских актеров Тоби Макгуайра и Эндрю Гарфилда, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук». «Человек-паук: Нет пути домой» появится в российских кинотеатрах 15 декабря текущего года.

