О съемках спецэпизода рассказало американское издание The Sun. Как сообщают источники агентства, корпорация Warner Bros. планирует начать съемки в конце ноября.
Известно, что в эпизоде появятся исполнители основных персонажей.
Британский актер Дэниэл Рэдклифф и другие знаменитости отпразднуют юбилей со дня премьеры картины «Гарри Поттер и философский камень». Стриминг НВО Мах покажет специальный эпизод культовой волшебной истории.
О съемках спецэпизода рассказало американское издание The Sun. Как сообщают источники агентства, корпорация Warner Bros. планирует начать съемки в конце ноября.
Известно, что в эпизоде появятся исполнители основных персонажей.
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