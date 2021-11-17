ЗАМАНА - Специальный эпизод «Гарри Поттера» с Дэниэлом Рэдклиффом покажут на HBO Max 1 января

Специальный эпизод «Гарри Поттера» с Дэниэлом Рэдклиффом покажут на HBO Max 1 января

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17 ноября, 2021. Среда 00:31
Специальный эпизод «Гарри Поттера» с Дэниэлом Рэдклиффом покажут на HBO Max 1 января

Британский актер Дэниэл Рэдклифф и другие знаменитости отпразднуют юбилей со дня премьеры картины «Гарри Поттер и философский камень». Стриминг НВО Мах покажет специальный эпизод культовой волшебной истории.

Специальный эпизод «Гарри Поттера» с Дэниэлом Рэдклиффом покажут на HBO Max 1 января
Культура

О съемках спецэпизода рассказало американское издание The Sun. Как сообщают источники агентства, корпорация Warner Bros. планирует начать съемки в конце ноября. 

Известно, что в эпизоде появятся исполнители основных персонажей.

 

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