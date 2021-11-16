Премьеру фильма посетило множество российских деятелей, в том числе Владимир Познер и Ингеборга Дапкунайте. Режиссером картины является Игорь Волосецкий, сценарий написала Лариса Максимова. В Москве лента будет еще раз показана 18 ноября в Центре Документального Кино и 29 ноября в Центре толерантности. Премьера в Санкт-Петербурге состоится 20 ноября в «Кино&Театре» в отеле «Англетер».
Премьера документального фильма о жене Оскара Шиндлера прошла в Москве
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 16:47
В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документальной картины «Горький привкус любви или список фрау Шиндлер», повествующий о супруге Оскара Шиндлера, ставшего мировой знаменитостью после выхода ленты Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
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