Полнометражный фильм «Тобол» покажут на Первом

Режиссером картины является Игорь Зайцев, в прошлом он работал над такими проектами, как "Великая" и "Есенин". Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов и другие актеры.

Съемки ленты стартовали еще в 2017 году, а полноценная премьера в кинотеатрах прошла в 2019. В 2020 году на Первом показали одноименный сериал. Историческая картина во всех подробностях повествует об освоении Сибири в эпоху Петра 1. Более конкретно лента расскажет о фигурах князя Гагарина и Семена Ремезова. Показ фильма на Первом канале начнется 21 ноября в 22:00 по МСК.