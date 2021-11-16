ЗАМАНА - Полнометражный фильм «Тобол» покажут на Первом

Полнометражный фильм «Тобол» покажут на Первом

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16 ноября, 2021. Вторник 08:24
Полнометражный фильм «Тобол» покажут на Первом

Режиссером картины является Игорь Зайцев, в прошлом он работал над такими проектами, как "Великая" и "Есенин". Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов и другие актеры.

Полнометражный фильм «Тобол» покажут на Первом
Культура

Съемки ленты стартовали еще в 2017 году, а полноценная премьера в кинотеатрах прошла в 2019. В 2020 году на Первом показали одноименный сериал. Историческая картина во всех подробностях повествует об освоении Сибири в эпоху Петра 1. Более конкретно лента расскажет о фигурах князя Гагарина и Семена Ремезова. Показ фильма на Первом канале начнется 21 ноября в 22:00 по МСК.

 

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