Мировые кассовые сборы фильма «Не время умирать» превысили 700 миллионов долларов

Последняя часть о Бонде Дэниела Крейга собрала более 700 млн долларов в мировом прокате в прошедший уикенд. Текущие мировые сборы составляют $708,6 миллионов, что на $12 миллионов меньше текущих сборов картины "Форсаж 9". Прокатом этих картин управляет корпорация Universal Pictures по всему миру, но только не в Америке. Единственные две другие ленты, которые смогли в текущем году заработать больше, чем голливудские картины, пришли из Китая: военно-пропагандистская драма "Битва у озера Чанджин" (885 миллионов долларов) и семейный фильм "Привет, мама" (848 миллионов долларов).