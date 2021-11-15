Последняя часть о Бонде Дэниела Крейга собрала более 700 млн долларов в мировом прокате в прошедший уикенд. Текущие мировые сборы составляют $708,6 миллионов, что на $12 миллионов меньше текущих сборов картины "Форсаж 9". Прокатом этих картин управляет корпорация Universal Pictures по всему миру, но только не в Америке. Единственные две другие ленты, которые смогли в текущем году заработать больше, чем голливудские картины, пришли из Китая: военно-пропагандистская драма "Битва у озера Чанджин" (885 миллионов долларов) и семейный фильм "Привет, мама" (848 миллионов долларов).
Мировые кассовые сборы фильма «Не время умирать» превысили 700 миллионов долларов
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 15:19
Картина "Не время умирать" стала крупнейшей голливудской лентой во время эпидемии, которая смогла собрать внушительные кассовые сборы в прокате.
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