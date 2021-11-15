Фильм «Красное уведомление» стал самой популярной премьерой на Netflix

Автор Мадина

Премьера картины «Красное уведомление» на стриминговой платформе Netflix продемонстрировала рекордный результат в истории сайта. Об этом информируют в своих социальных сетях актеры комедийного боевика – Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. Точные цифры просмотров при этом не сообщаются.