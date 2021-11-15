В начале ленту планировала выпустить кинокомпания Universal, но Netflix приобрел права на нее. Фильм считается одним из самых дорогостоящих проектов от стриминговой платформы. Ходят слухи, что бюджет картины составил примерно $130 млн.
Фильм «Красное уведомление» стал самой популярной премьерой на Netflix
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 14:52
Премьера картины «Красное уведомление» на стриминговой платформе Netflix продемонстрировала рекордный результат в истории сайта. Об этом информируют в своих социальных сетях актеры комедийного боевика – Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. Точные цифры просмотров при этом не сообщаются.
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