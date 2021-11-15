ЗАМАНА - Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса «Большая перемена»

Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса «Большая перемена»

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15 ноября, 2021. Понедельник 13:08
Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса «Большая перемена»

7 дагестанских учеников школ победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Результаты финала были объявлены 13 ноября в международном детском центре «Артек».

Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса «Большая перемена»
Культура

В общем в финале мероприятия от региона участвовали 11 дагестанских школьников: 7 из них  - Камила Магомедова (Махачкала), Ибрагим Насибов (Махачкала), Хабиб Хабибов (Хасавюрт), Меседо Далгатова (Гоцатль), Багинат Ахмедова (Кизляр), Абульфез Бабаев (Дербент) и  Фатима Алекперова (Дербент) - выиграли первое место. 

В составе разных команд они демонстрировали свои проекты по разным сферам деятельности: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Общество» и «Среда обитания». Для участников форума были проведены лекции и мастер-классы популярных журналистов, активистов и политиков.

 

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