Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса «Большая перемена»

7 дагестанских учеников школ победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Результаты финала были объявлены 13 ноября в международном детском центре «Артек».

В общем в финале мероприятия от региона участвовали 11 дагестанских школьников: 7 из них - Камила Магомедова (Махачкала), Ибрагим Насибов (Махачкала), Хабиб Хабибов (Хасавюрт), Меседо Далгатова (Гоцатль), Багинат Ахмедова (Кизляр), Абульфез Бабаев (Дербент) и Фатима Алекперова (Дербент) - выиграли первое место.

В составе разных команд они демонстрировали свои проекты по разным сферам деятельности: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Общество» и «Среда обитания». Для участников форума были проведены лекции и мастер-классы популярных журналистов, активистов и политиков.