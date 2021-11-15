Мероприятие прошло в рамках исполнения одноименной программы новгородской некоммерческой компании «Творческий центр «Территория успеха» совместно с новгородской региональной общественной организацией народов Дагестана «Ватан». Цель проекта — укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений.Подробнее можно прочитать тут.
Фестиваль культуры народов Дагестана прошел в Великом Новгороде
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 09:23
В субботу, 13 ноября, в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского прошел фестиваль культуры народов Дагестана «Дагестан – по-прежнему самый любимый на свете». Концерт был приурочен к празднованию столетия со дня образования Дагестанской АССР.
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