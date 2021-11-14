В Махачкале прошел табасаранский этнографический диктант

В субботу, 13 ноября, в Историческом парке «Россия – моя история» прошел первый табасаранский этнографический диктант. Он прошел в рамках исполнения проекта «Единый народ» («Саб халкь») – лауреата Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, при информационной поддержке газеты «Зори Табасарана» и помощи руководства Табасаранского и Хивского районов.