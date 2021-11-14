ЗАМАНА - В Махачкале прошел табасаранский этнографический диктант

В Махачкале прошел табасаранский этнографический диктант

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14 ноября, 2021. Воскресенье 21:09
В Махачкале прошел табасаранский этнографический диктант

В субботу, 13 ноября, в Историческом парке «Россия – моя история» прошел первый табасаранский этнографический диктант. Он прошел в рамках исполнения проекта «Единый народ» («Саб халкь») – лауреата Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, при информационной поддержке газеты «Зори Табасарана» и помощи руководства Табасаранского и Хивского районов.

В Махачкале прошел табасаранский этнографический диктант
Культура

Открывая диктант, руководитель оргкомитета, главный редактор газеты «Зори Табасарана» Гюлахмед Маллалиев поприветствовал всех участников мероприятия и поблагодарил их за участие в этнографическом диктанте. Подробнее можно прочитать тут.

 

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