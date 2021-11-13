ЗАМАНА - Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

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13 ноября, 2021. Суббота 01:51
Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

На онлайн-мероприятии Disney Day киностудия Marvel представила первый тизер-трейлер будущего сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком («Дюна», «Звёздные войны») в главной роли.

Шоу выйдет в 2022 году на платформе Disney+. Главного антагониста в нем сыграл Итан Хоук («Тренировочный день», «Гаттака»). Продюсерами стали Кевин Файги и Джереми Слэйтер.

 

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