ЗАМАНА - Алексей Иванов отдал свои книги с автографом для помощи тяжелобольным детям

Алексей Иванов отдал свои книги с автографом для помощи тяжелобольным детям

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12 ноября, 2021. Пятница 11:49
Алексей Иванов отдал свои книги с автографом для помощи тяжелобольным детям

Популярный российский автор Алексей Иванов направил на благотворительность более 30 своих произведений. Средства от их продажи пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Алексей Иванов отдал свои книги с автографом для помощи тяжелобольным детям
Культура

Иванов отправил в фонд «Дедморозим» более 30 своих книг: это «Псоглавцы», первое издание фотокниги «Хребет России», роман «Вилы», вышедший в 2021 году в обновлённой обложке, киноиздание «Общага-на-Крови» с развёрнутыми интервью и кадрами со съемочной площадки. Все книги – с автографом Иванова. Несколько подписанных романов в поддержку кампании по сбору средств для подопечных «Дедморозим» — детей с тяжёлыми заболеваниями. Средства, полученные от продажи романов, помогут сотрудникам Службы качества жизни «Дедморозим» заботиться о подопечных.

 

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