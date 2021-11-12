Алексей Иванов отдал свои книги с автографом для помощи тяжелобольным детям

Популярный российский автор Алексей Иванов направил на благотворительность более 30 своих произведений. Средства от их продажи пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Иванов отправил в фонд «Дедморозим» более 30 своих книг: это «Псоглавцы», первое издание фотокниги «Хребет России», роман «Вилы», вышедший в 2021 году в обновлённой обложке, киноиздание «Общага-на-Крови» с развёрнутыми интервью и кадрами со съемочной площадки. Все книги – с автографом Иванова. Несколько подписанных романов в поддержку кампании по сбору средств для подопечных «Дедморозим» — детей с тяжёлыми заболеваниями. Средства, полученные от продажи романов, помогут сотрудникам Службы качества жизни «Дедморозим» заботиться о подопечных.