Критики назвали вторичным перезапуск «Один дома»

Критики не самым положительным образом прокомментировали перезапуск легендарной комедии «Один дома». Фильм похвалили за милую атмосферу, но обвинили в полнейшем копировании оригинала.

Картина повествует о мальчике Максе (Арчи Йейтс), семья которого улетает в Японию, забыв его дома. Вскоре ребенок сталкивается с грабителями, для которых он подготавливает систему хитроумных ловушек. Фильм станет доступен на Disney+ сегодня, 12 ноября.