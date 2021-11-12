Картина повествует о мальчике Максе (Арчи Йейтс), семья которого улетает в Японию, забыв его дома. Вскоре ребенок сталкивается с грабителями, для которых он подготавливает систему хитроумных ловушек. Фильм станет доступен на Disney+ сегодня, 12 ноября.
Критики назвали вторичным перезапуск «Один дома»
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 01:30
Критики не самым положительным образом прокомментировали перезапуск легендарной комедии «Один дома». Фильм похвалили за милую атмосферу, но обвинили в полнейшем копировании оригинала.
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