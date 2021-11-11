Источник издания рассказал, что идея снять спецэпизод пришла боссам Warner Bros. после успеха аналогичного эпизода легендарного шоу «Друзья». Съемки могут начаться уже в конце этого месяца. Детали проекта пока не раскрываются. Источник The Sun надеется, что авторы эпизода смогут заинтересовать актеров «Гарри Поттера», предложив им больший гонорар.
Герои поттерианы снимутся в спецэпизоде к 20-летию фильма
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 09:11
Главным актерам серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту предложили поучаствовать в спецэпизоде, которой приурочен к 20-летию первой части франшизы, информирует The Sun.
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