ЗАМАНА - Дагестанские поэты приняли участие в книжной выставке в ОАЭ

Дагестанские поэты приняли участие в книжной выставке в ОАЭ

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11 ноября, 2021. Четверг 08:05
Дагестанские поэты приняли участие в книжной выставке в ОАЭ

Национальная литература народов России отдельным стендом «Книги России» впервые была продемонстрирована на Международной книжной выставке в Шардже, которая началась 3 ноября и завершится 13 ноября, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на участника делегации, представителя Союза писателей республики Мурада Ахмедова.

Дагестанские поэты приняли участие в книжной выставке в ОАЭ
Культура

Гости выставки познакомились с творчеством современных авторов России, пишущих на многих языках народов страны, поговорили с переводчиками, издателями, специалистами в области русского языка и литературы. Делегация из Дагестана поведала участникам мероприятия о литературе республики, его истории и современности.

 

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