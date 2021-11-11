Дагестанские поэты приняли участие в книжной выставке в ОАЭ

Национальная литература народов России отдельным стендом «Книги России» впервые была продемонстрирована на Международной книжной выставке в Шардже, которая началась 3 ноября и завершится 13 ноября, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на участника делегации, представителя Союза писателей республики Мурада Ахмедова.

Гости выставки познакомились с творчеством современных авторов России, пишущих на многих языках народов страны, поговорили с переводчиками, издателями, специалистами в области русского языка и литературы. Делегация из Дагестана поведала участникам мероприятия о литературе республики, его истории и современности.