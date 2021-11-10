Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»

На кадрах можно увидеть сразу три Питера Паркера в исполнении Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. На второй фотографии рядом с Питером за столом сидит Сорвиголова Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса. Недавно в социальных сетях уже обсуждали возможное появление этих персонажей в картине. При этом достоверность появившихся в сети фотографий подтвердили сразу несколько инсайдеров. Фильм выйдет в российских кинотеатрах 16 декабря.