ЗАМАНА - Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»

Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»

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10 ноября, 2021. Среда 01:17
Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»

В интернет слили два свежих кадра из долгожданного фильма «Человек-паук: Нет пути домой». 

Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»
Культура

На кадрах можно увидеть сразу три Питера Паркера в исполнении Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. На второй фотографии рядом с Питером за столом сидит Сорвиголова Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса. Недавно в социальных сетях уже обсуждали возможное появление этих персонажей в картине. При этом достоверность появившихся в сети фотографий подтвердили сразу несколько инсайдеров. Фильм выйдет в российских кинотеатрах 16 декабря.

 

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взяты из открытых источников
 

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