В трейлере можно увидеть главных героев фильма и некоторых привидений — последних, кстати, никто не видел на протяжении вот уже 30 лет. Врата ада открылись, а на помощь новым персонажам пришли легендарные Охотники. Фильм появится в кинотеатрах России 2 декабря.
Вышел финальный трейлер новых «Охотников за привидениями»
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2021. Вторник 09:16
Создатели новых «Охотников за привидениями» показали финальный трейлер, в конце которого звучит знакомый всем голос и фраза «Скучали по нам?».
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