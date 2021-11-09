Вышел финальный трейлер новых «Охотников за привидениями»

Создатели новых «Охотников за привидениями» показали финальный трейлер, в конце которого звучит знакомый всем голос и фраза «Скучали по нам?».

В трейлере можно увидеть главных героев фильма и некоторых привидений — последних, кстати, никто не видел на протяжении вот уже 30 лет. Врата ада открылись, а на помощь новым персонажам пришли легендарные Охотники. Фильм появится в кинотеатрах России 2 декабря.