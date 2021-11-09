ЗАМАНА - Вышел финальный трейлер новых «Охотников за привидениями»

Вышел финальный трейлер новых «Охотников за привидениями»

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09 ноября, 2021. Вторник 09:16
Вышел финальный трейлер новых «Охотников за привидениями»

Создатели новых «Охотников за привидениями» показали финальный трейлер, в конце которого звучит знакомый всем голос и фраза «Скучали по нам?».

В трейлере можно увидеть главных героев фильма и некоторых привидений — последних, кстати, никто не видел на протяжении вот уже 30 лет. Врата ада открылись, а на помощь новым персонажам пришли легендарные Охотники.  Фильм появится в кинотеатрах России 2 декабря.

 

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